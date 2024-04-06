Van'daki tüm belediyeleri kazanan DEM Parti'nin İpekyolu, Tuşba ve Edremit Belediyesi Eş Başkanları mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

İpekyolu

İpekyolu Belediye Eş Başkanları Canan Uzunay ve Cevdet Altındağ, Van Adliyesine giderek İlçe Seçim Kurulunda mazbatalarını aldılar. Mazbata töreninden sonra Eş Başkanlar beraberindekilerle birlikte davul-zurna eşliğinde İpekyolu Belediyesine gelerek görevi devir aldı. Devir teslim törenine yurttaşlarda büyük ilgi gösterdi.

Edremit

Van’ın merkez ilçesi olan Edremit ilçesinde Belediye Eş Başkanları Rabia Başak Koç ve Cemil Komi İlçe seçim Kuruluna giderek mazbatalarını aldılar. Eş Başkanlarına seçilmiş Belediye meclis üyeleri ile yurttaşlarda eşlik etti. Mazbata töreninden sonra konuşan ş Başkanlar Rabia Başak Koç ve Cemil Komi mazbatanın barışa vesile olması temennisinde bulundu. Eş Başkanlar daha sonra belediyeye geçerek görevlerine başladı.

Tuşba

Eş başkanlar Hanım Akkoş ve Ümit Keser, belediye meclis üyeleri öğle saatlerinde Van il Seçim Kurulu’na geldi. Burada evrakları imzalayan eş başkanlar ve meclis üyeleri mazbatalarını teslim aldı.Mazbata alımının hayırlı olmasını dileyen eş başkan Hanım Akkoş, “Bu mazbatanın barışa, demokrasiye, beraberliğe ve hizmete vesile olmasını umuyoruz. Bütün Tuşba halkına çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı olsun” dedi. Eş başkan Ümit Keser ise, “Başta Tuşba ilçe eş başkanlarımız ve yönetici arkadaşlarımız, ilçe seçim komisyonumuz, annelerimiz, gençlerimiz, 164 bin Tuşbalı başta olmak üzere bütün hemşerilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Buradan halkımıza söz veriyoruz; 5 yıl boyunca Tuşba halkına en iyi hizmeti sunmak için çalışıp elimizden gelen en iyisini yapacağız. Belediye Eş Başkanı Hanım Akkoş mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanın elinden alırken, Ümit Keser’e ise mazbatasını Dem Parti temsilcisi ve İlçe seçim kurulu üyesi İsmet Tan, takdim etti.