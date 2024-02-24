Van'da çalışmalarını yürüten Dem Parti'nin Tuşba Belediye Başkan adayları göz altına alındı.

Parti kaynaklarının da doğruladığı ve paylaştığı bilgiye göre DEM Parti'nin Tuşba Belediye Eşbaşkanlari olarak ilan edilen Hanım Akkoş ve Ümit Keser ile birlikte 12 ilçe yöneticisi seçim çalışmalarını yürütürken gözaltına alındı.

İlk etapta gözaltı nedeni öğrenilemeyen isimlerin daha sonra seçim çalışması kapsamında dağıttıkları bildiriler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan bazı kaynaklar gözaltı gerekçesi olarak da esnaf ziyaretinde dağıtılan bildirilerde bazı ifadelerden dolayı gözaltına alındıklarını duyurdu.

12 GÖZALTI!

Akkoş ve Keser ile birlikte Nazmiye Acar, Leyla Çelik, Barış Oflas, Fehim Oflas, Fatma Erbağa, Naci Başdinç, Mecit Akkoş, Zeki Kurt, Habip Borazan ve Sıddık Sayyiğit’in de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan göz altına alınan isimlerin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.