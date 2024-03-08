Van’da; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programa DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, Dem Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Neslihan Şedal, DEM Parti İl Eşbaşkanı Gülşen Kurt ve partililer katıldı.

Dem Parti İl Eşbaşkanı Gülşen Kurt, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak seçim sürecine dair açıklamalar yaptı.

Dem Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da, "Biz kadınlar varlığımız için uzun yıllardır mücadele ettik. Elde ettiğimiz her şey için bedel verdik. Eş başkanlarımız sizlere hizmet etmek için varlar. Bizler sadece makam ve mevki için değil, biz Van’ın en yüksek oyunu alarak tarihe bir kez daha damgamızı vurmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dem Parti Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Neslihan Şedal, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak seçmenlerden oy istedi.

Miting, konuşmaların ardından halaylar çekilerek sona erdi.