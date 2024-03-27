31 Martta yapılacak olan yerel seçimlere çok kısa bir süre kaldı. Adaylar ve partiler sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer mitingler de devam ederken, DEM Parti de Van’da final mitingi düzenlemeye hazırlanıyor.

Yerel seçimler öncesi siyasi partiler ve belediye başkan adayları mahalle mahalle, ev ev gezerek halkın oyunu istiyor. Partiler düzenledikleri mitinglerle de vaatlerini anlatıyor ve vatandaştan destek istiyor.

Bu kapsamda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) de Van’da final mitingi düzenleyecek. Vatandaşları mitinge davet eden DEM Parti’nin mitingi, 29 Mart Cuma günü gerçekleşecek.

Saat 13.00’teki miting Musa Anter Parkı’nda olacak. DEM Parti Van İl Başkanlığı tarafından mitinge ilişkin yapılan paylaşımda; “Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, milletvekillerimiz, Van Büyükşehir Belediyesi ile tüm ilçe belediye eşbaşkan adaylarımızın da katılacağı Van Final Mitingine tüm halkımız davetlidir” denildi.