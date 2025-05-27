Son dakika haberine göre Terörsüz Türkiye yolunda önemli bir gelişme daha yaşanıyor.

2024 yılının son çeyreğinde başlayan süreçte tarihi bir aşama geride kaldı.

PKK'nın silah bırakarak kendini feshettiğini ilan etmesiyle yeni bir sürece girildi.

DEM'İN SİYASİ PARTİ TURLARI

Silah bırakma işlemlerinin nasıl olacağına yönelik detaylar üzerinde çalışmalar devam ederken Türkiye'de de siyasi partilerin görüşmeleri sürüyor.

Zira, Kandil'den gelen fesih ilanından sonra DEM Parti siyasi parti turuna başladı.

AK PARTİ GÖRÜŞME TARİHİ BELLİ OLDU

DEM heyeti bu kapsamda Gelecek, DEVA, CHP, Saadet gibi muhalefet partilerini ziyaret ederken sıra Cumhur İttifakı'na geldi.

Beklenen DEM Parti-AK Parti heyetleri görüşmesinin tarihi de belli oldu.

Bu kapsamda iki heyet, yarın 15.00'te bir araya gelecek.

MHP İLE GÖRÜŞME BUGÜN

DEM heyeti, bugünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılacağı toplantıda MHP heyeti ile bir araya gelecek.