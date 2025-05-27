Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 925 bin 359 adede ulaştı.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,7'si hibrit, yüzde 28,3'ü benzinli, yüzde 15,7'si elektrikli, yüzde 9,6'sı dizel, yüzde 8,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA YÜKSELİŞ Vr

Nisan ayında elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 34,1 artarak 145 bin 341 adede ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 59,2 oldu.

Yeni otomobil satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2 ve Fransa'da yüzde 5,6 azalırken, İtalya'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 7,1 arttı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Ocak-nisan döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 azalarak 3 milyon 640 bin 211 adede geriledi.

Otomotiv üreticilerine göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 257 bin 111 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Volkswagen Grubu'nu 150 bin 785 otomobil satan Stellantis izledi. Renault Grubu, 102 bin 525 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 75 bin 272 ile dördüncü sırada yer aldı.