Konya’nın Kulu ilçesinde yaşanan korkunç olay, akıllara durgunluk verdi. 31 yaşındaki M.Ö., tartıştığı eşine pompalı tüfekle saldırmak isterken, o sırada araya giren 5 yaşındaki kızı D.Ö.’yü vurdu. Küçük kız, bu trajik olayda hayatını kaybetti.

Olay, Kemaliye Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ö. ile eşi S.Ö. arasında yaşanan tartışma, bir anda şiddetli bir kavgaya dönüştü. Öfkeden gözü dönen M.Ö., eline aldığı pompalı tüfekle eşine ateş etmek istedi. Ancak o sırada anne ve babası arasındaki kavgayı durdurmaya çalışan minik D.Ö., babasının tüfeğinden çıkan kurşunların hedefi oldu.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kızı, hızla Kulu Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ne yazık ki, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen 5 yaşındaki D.Ö. kurtarılamadı. Hafif yaralanan anne S.Ö. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın faili M.Ö. gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusu sürüyor. Konya’da yaşanan bu vahşi cinayet, toplumda derin bir üzüntü ve öfke yarattı. Minik bir canın böylesine acımasızca hayattan koparılması, vicdanları sarsan bir trajedi olarak hafızalara kazındı.