Akılalmaz olayın adresi Kocaeli.
Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Maden Sokak'ta bulunan 43 LJ 076 plakalı tırın sürücü Orhan S., damperi kaldırarak araçtan aşağıya indi.
O esnada damper, yüksek gerilim hattının tellerine değdi.
Elektrik akımına kapıldı
Orhan S., araçtan indiği esnada elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.
Ağır yaralandı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA