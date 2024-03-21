Türkiye'nin belirli noktalarında kar kalınlıkları sadece kayak merkezlerinde değil yerleşim bölgelerinde de yükseldi. Kar'ın etkili olduğu illerden birisi de Van. Kentte hafta başı etkili olan kar yağışı, özellikle Bahçesaray’da hayatı olumsuz etkiledi.

Kışın çetin geçtiği Bahçesaray’a bağlı Çatbayır Mahallesi’nde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. Mahalle sakinleri sabahın erken saatlerde toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye başladı.





“Kar örtüsü üzerinde hayvanlarını besliyorlar"

Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar, yazın biriktirdikleri ot ve samanla kışın hayvanlarının yem ihtiyacını karşılıyor. Vatandaşlar, evlerine yakın bölgelerde istifledikleri ot balyalarını, ezdikleri karın üzerine sererek hayvanlarına veriyor.



Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metreyi geçti

Öte yandan, Van-Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 4 santim ölçülürken Hakkari Megabütan Kayak Merkezi'nde ise 2 metre 26 santim ve Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli beldesinde ise 2 metre 1 santim olarak ölçüldü.