Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illerini kapsayan TRB2 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda DAKA tarafından tanımlanan bölge planı vizyonu doğrultusunda belirlenen stratejik önceliklere yönelik hedef, tedbir, proje ve program önerilerinin yer aldığı temel bir politika belgesi olma özelliğini taşıyor.

TRB2 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı vizyonunun stratejik önceliklerden oluştuğunu ifade eden DAKA yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Ekonomik ve Sosyal Gelişiminde Ülke Ortalamasına Yakınsayan, Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Bölge Olmak” şeklinde belirlendi. Bu vizyon doğrultusunda, “Tarımsal Üretimde Katma Değerin ve Kırsal Alanda Ekonomik Çeşitliliğin Artırılması”, “Turizmin Geliştirilmesi ve Bölge Ekonomisindeki Payının Artırılması”, “İmalat Sanayinin Geliştirilmesi ve Verimliliğin Artırılması”, “Nitelikli İstihdam ve Girişimciliğin Geliştirilmesi” ile “Kentsel Yaşam Kalitesinin Artırılması” şeklinde tanımlandı” dedi.

"5 stratejik öncelik tanımlandı

“Tarımsal Üretimde Katma Değerin ve Kırsal Alanda Ekonomik Çeşitliliğin Artırılması” stratejik önceliğinde 4 adet hedef, 20 adet tedbir ve 8 adet proje önerisinin yer aldığı açıklamanın devamında ise “Bu öncelik kapsamında bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik durumu göz önüne alınarak refah artışını sağlayabilecek temel iktisadi sektörlerden biri olan tarımın ve kırsal kalkınmanın yapısal dönüşümüne dair öngörülere yer veriliyor. “Turizmin Geliştirilmesi ve Bölge Ekonomisindeki Payının Artırılması” stratejik önceliğinde ise 4 adet hedef ve 18 adet tedbir, 8 adet proje önerisi ve 1 adet program önerisi yer alıyor.

Stratejik öncelik kapsamında bölgenin mevcut turizm değerleri ve darboğazları göz önüne alınarak refah artışını sağlayabilecek iktisadi sektörlerden biri olan turizmin yaygınlaştırılmasına dair öngörülere yer veriliyor. Yine “İmalat Sanayinin Geliştirilmesi ve Verimliliğin Artırılması” stratejik önceliğinde 5 adet hedef, 13 adet tedbir ve 18 adet proje önerisi yer alıyor. Stratejik öncelik kapsamında refah artışını sağlayabilecek temel iktisadi sektörlerden olan imalat sanayi ve madencilik sektörünün gelişimi, verimliliğin artırılması ve ilgili yan kolları olan ulaşım ve enerji altyapısının dönüşümüne ve imalat sanayi dış ticaretine dair öngörülere yer veriliyor.

Söz konusu stratejik öncelik ile rekabet gücünün, verimliliğin, ürün katma değerinin ve çeşitliliğinin artması, büyümenin sürdürülebilir kılınması bekleniyor. “Nitelikli İstihdam ve Girişimciliğin Geliştirilmesi” stratejik önceliğinde 4 adet hedef, 11 adet tedbir ve 3 adet proje önerisi yer alıyor. Stratejik öncelik kapsamında bölgenin mevcut beşeri sermayesi ve istihdam imkanları göz önüne alınarak nitelikli ve üretken bir topluma ulaşmaya dair öngörülere yer veriliyor. “Kentsel Yaşam Kalitesinin Artırılması” stratejik önceliğinde ise 3 adet hedef, 8 adet tedbir, 2 adet proje ve 2 adet program önerisi yer alıyor. Stratejik öncelik kapsamında bölgenin sosyoekonomik gelişmişlik durumu göz önüne alınarak sosyal refah artışını, insani yaşam standartlarına ulaşmayı ve insan merkezli kalkınmayı sağlayabilecek temel kentsel hizmetlerin altyapısının güçlendirilmesine ve dirençli kentler oluşturulmasına dair öngörülere yer veriliyor” denildi.

"12 sektörde mevcut durum analizleri hazırlandı"

Bölge Planı hazırlıkları kapsamında nüfus, beşerî sermaye ve sosyal kalkınma, istihdam, tarım, turizm, sanayi, Ar-Ge ve girişimcilik, dış ticaret, enerji, madencilik, kentsel yaşam kalitesi, çevre ve altyapı ve afet yönetimi olmak üzere 12 sektörde mevcut durum analizleri hazırlıklarının aktarıldığı açıklamada, “Bölge Planı'na dayanak oluşturan mevcut durum analizlerinin hazırlanması sürecinde saha çalışmalarından, kurum ve kuruluşlardan elde edilen verilerden, 4 ilde yapılan çalıştaylar neticesinde hazırlanan raporlardan ve çevrim içi olarak hazırlanan anket sonuçlarından faydalanıldı. Çevrim içi paydaş anketi sosyal medyadan duyuruldu ve resmi yazıyla 131 kurum ve kuruluşa iletildi. Sosyal medyada anket linki belli aralıklarla paylaşıldı.

Ayrıca Bitlis, Muş, Hakkâri ve Van illerinde 20 adet sektörel odak grup toplantısı ile 4 adet çok katılımlı genel toplantı gerçekleştirildi. Söz konusu sektörel odak grup toplantıları, “Katma değerli tarımsal üretim ve kırsal alanda ekonomik çeşitliliğin artırılması”, “Bölgesel turizmde markalaşma”, “Emek yoğun sanayi sektörlerinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması”, “Nitelikli istihdam ve girişimciliğin geliştirilmesi” ile “Şehirleşme, afet yönetimi, çevre” konularında eş zamanlı beşer ayrı oturum şeklinde gerçekleştirildi. Bölge Planı'nda öncelikler, hedefleri program ve proje önerilerinin yansıra mekânsal gelişim şemaları, Bölge Planı hedeflerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkisi, performans göstergeleri gibi kısımlar yer alıyor. TRB2 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı'na www.daka.org.tr internet sitesinin Dokümanlar bölümünden erişilebiliyor” ifadelerine yer verildi.