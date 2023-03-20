Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Beştepe'de toplanacak.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek 2023 seçimlerine sayılı günler kaldı. 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler ve ardından gelen selin verdiği acı kayıplar Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri. Türkiye'nin gündemini oluşturan deprem, sel ve seçim konuları bugün Beştepe'de konuşulacak. Kabinde seçime ilişkin konularda görüşülecek. İşte detaylar...

FELAKETLER TOPLANTININ ANA GÜNDEMİ

Toplantının ana gündemini 11 ili vuran ve tüm Türkiye’yi acıya boğan deprem ve ardından gelen sel oluşturuyor. Felaketlerin açtığı yaraların sarılması için atılacak adımlar ile bölgenin yeniden imarı toplantıda ele alınacak, afetzedelere yönelik destekler konuşulacak.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN DURUMU

Toplantıda geçici işçilere yönelik çalışmada masada olacak. Sayıları 60 bini bulan geçici işçiler, 6 ile 10 ay arasında sürelerde çeşitli kurumlarda istihdam ediliyor. Çalışma sürelerini 12 aya çıkaran formüller kabinede mercek altına alınacak.

DIŞ POLİTİKA ELE ALINACAK

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine olur vermesinin ardından İsveç ile sürecin nasıl yürütüleceği, Mısır'a yönelik 11 yıl sonra gerçekleştirilen ilk üst düzey ziyaretin yansımaları da toplantıda gündeme gelecek.

TERÖRLE MÜCADELE KONUŞULACAK

Toplantının bir gündemi de terörle mücadele olacak. Terör örgütü PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verilecek. Yaz ayları öncesi atılacak adımlar konuşulacak.

Süperhaber