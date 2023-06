Türkiye Yüzyılı başladı.

Başta kabine olmak üzere devletin zirvesinde köklü değişiklikler yapıldı.

Birçok kurumda da yönetimde değişikliklere gidilirken, Türkiye'nin medyada dezenformasyonla başarılı bir mücadele yürüten İletişim Başkanlığı'nda başkan değişmedi.

9 Haziran 2023 tarihli ve 32216 sayılı Resmi Gazete'de çok önemli atama kararları yer alırken İletişim Başkanlığı kararı da bu sayıda yer aldı.

Buna göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla göre görevine devam edecek.

Dezenformasyonla mücadelesine kaldığı yerden devam edecek olan Altun, sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı.

"Cumhurbaşkanımıza tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum"

Fahrettin Altun paylaşımında, "İletişim Başkanlığı görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri için şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz için hep birlikte çalışacak, hakikat mücadelemizi sürdüreceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'un başarılı kariyeri dikkat çekiyor

İletişim bilimleri profesörü olan Altun, doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı.

Bir dönem ABD'de akademik çalışmalarda bulunan Altun; İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi'nde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı ve dekanlık vazifelerini yürüttü.

Bunun yanı sıra Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) İstanbul Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi.

Sabah, Akşam, Daily Sabah, Kriter, Anlayış, Yöneliş ve Küre gibi birçok basılı mecra ve yayınevinde köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı, başta TRT 1, TRT 2 ve TRT Haber olmak üzere ulusal televizyon kanalları için haber ve tartışma programları hazırladı ve de çok sayıda programa konuk oldu.

Türk modernleşmesi, siyasal iletişim ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmaları bulunan Altun, Modernleşme Kuramı (2002) ve Türkiye as a Stabilizing Power in an Age of Turmoil (2021) başlıklı kitapları kaleme aldı.

Bunların yanında Press Freedom in Turkey (2016), The Triumph of Turkish Democracy (2016), 15 Temmuz'da Medya (2017), Terörün Kökenleri ve Terörle Mücadele Stratejisi (2018) gibi kitaplara bölüm yazarı ve editör olarak katkı sağladı.

Prof. Dr. Fahrettin Altun, 25 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak atandı.

Diğer atama kararları

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Hasan Doğan, İdari İşler Başkanı Dr. Metin Kıratlı, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz, Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal yeniden aynı göreve atandı.

Diyanet İşleri Başkanı yardımcıları Kadir Dinç, Selim Argun ve Burhan İşliyen; Devlet Denetleme Kurulu üyeleri Mehmet Emin Baysa, Abdulkadir Polat, Ferhat Karaş, Sami Kalaycı, İsmail Kurul, Salih Tanrıkulu, Abdurrahman Özçelik ve Talip Uzun; Strateji ve Bütçe Başkanı yardımcıları İsa Atçeken, Kutluhan Taşkın, Abdullah Rıdvan Ağaoğlu; Devlet Arşivleri Başkanı yardımcıları Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir, Sebahattin Bayram; İletişim Başkanı yardımcıları Çağatay Özdemir ve Evren Başar; Milli Saraylar İdaresi Başkanı yardımcıları Hüseyin Yazıcı, Adnan Gayhan ve Ahmet Çapoğlu da da görevlerini sürdürecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılıklarına da Prof. Dr. Huriye Martı ve Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı yeniden görevlendirildi.

