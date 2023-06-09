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Ermişler Mahallesi’nde düzenlenen şenliğe; öğrenciler ve öğretmeleri katıldı. Şenlik öncesi öğrenciler Tuşba Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Mobil Kuaförlük’ projesi kapsamında mahalleye giden mobil kuaför aracına alınarak saç tıraşları yapıldı.

Daha sonra öğrencilere belediye çalışanları tarafından rengârenk uçurtmalar dağıtıldı. Öğrenciler, aldıkları uçurtmaları öğretmenleri ile birlikte gökyüzünün maviliğiyle buluşturarak en yükseğe çıkması için büyük mücadele verdiler.

Kimileri uçurtmasını metrelerce yüksekliğe ulaştırırken, kimileri ise uçurtmasını rüzgârla buluşturmakta zorluk çekti.

Renkli görüntülere sahne olan uçurtma şenliğinde özellikle küçük yaştaki çocukların mutlulukları dikkat çekti.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan uçurtmalar dakikalarca gökyüzünde dalgalanarak güzel bir görüntü oluşturdu. Çeşitli ikramların da yapıldığı uçurtma şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Etkinliğin, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatlarıyla düzenlendiği belirtildi.