11 ilde meydana gelen yıkımların ardından hızlı bir toparlanma evresine girildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, depremzedelere Van örneği verdi.

Van'ın deprem görmesine rağmen nüfus artışı yaşadığını belirten Yılmaz, "Depremin elbette moral bozucu bir tarafı var, ilk dönemlerde özellikle bu iş toparlanabilir mi, bu şehir ne olacak tarzında kaygılar oluşuyor. Ama benim nöbetçi bakan olarak Van’da örnek umutsuzluk örneği vardı, moral bozukluğu vardı. Depremden 2 sene sonra gittiğimde Van’ın nüfusu 50 bin artmıştı. Bu illerimizde de aynı tabloyu göreceğiz. Tabii ki belli bir sürece ihtiyacımız var ama bu sürecin sonunda bu illerimiz bir taraftan depremin yaralarını saracaklar, diğer taraftan gelecekte yaşanabilecek depremlere karşı da çok daha sağlam bir bünyeye kavuşmuş olacaklar. Gerek yüzyıllardır boşalmayan enerjinin boşalması, gerekse bu deprem sonrası yapı stokunun tamamına yakınını sağlıklı hale getirilmesi bu bölgelerimizi Türkiye’nin en güvenli bölgeleri haline getirecek. İnşallah gerek sosyal hayat gerek ekonomik hayat bu sağlam zemin üzerinde gelişmeye devam edecek” şeklinde konuştu. İHA