Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ekonomiye yönelik son dakika açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

''ÖNCELİĞİMİZ İSTİHDAM''

''Türkiye temel ekonomik hedeflerine bağlılığını devam ettiriyor. Türkiye'yi istihdam ve üretim hedefleriyle büyütmeye devam edeceğiz. Zamana göre kullandığımız araçlar değişse de hedefimizden asla şaşmayacağız. Ülkemizin her meselesini 21 yılda nasıl güvenle çözmüşsek bugünkü sıkıntılarında üstesinden geleceğiz.

Her tedbiri alacağız ve ortaya çıkan zenginliği milletimizin her ferdine yayacağız. Ülkemizin ve milletimizin hiçbir kazanımından en küçük geri gidişe müsaade etmeyeceğiz. İstikrar, güven, sürdürülebilirlik ekseninde yolumuza devam edeceğiz. Milyarlarca, on milyarlarca dolarlık yatırım sözü alıyoruz. Bunların ağırlıklı kısmını, varlık satışı değil, istihdama ve üretime dönük projeler oluşturuyor.''

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

''Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar bütçe imkanlarını zorlayan tasarruflarda bulunduk. Kamu işçilerinin yapılan toplu sözleşmelerinde ortaya çıkan tablo memur maaşlarında ilave bir düzeltmeyi zorunlu kıldı. Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili huzursuzluk ortaya çıktı.

Kamu işçisini ve memuru nasıl ortada bırakmadıysak, çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. (Deprem bölgesinin ayağa kaldırılması) Vergi artışlarından elde edeceğimiz geliri, başka yerlere aktarmayı vicdani olarak kabul edemeyiz.''

''TÜM KESİMLERİN GÖNLÜNÜ ALACAĞIZ''

''Piyasayı yukarı çekmek sonu olmayan bir kısır döngünün içine girmek demektir. Bütçeyle ilgili çalışmaların semeresini gördükçe, kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü alacağız, bunu yılbaşı civarı neticelendirmeyi planlıyoruz.''

''FİYAT MANİPİLASYONUNUN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ''

''Ticaret Bakanlığımız fiyat manipülasyonunun önüne geçmek için gerekli adımları atıyor. Haksız kazanç sağlamaya çalışanların üzerine kararlılıkla gideceğiz. Konut fiyatları, kiralarla ilgili ilave adımlara dair değerlendirmelerimiz sürüyor. Haksız kazanç peşinde koşan fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğiz''

KAYNAK:SÜPERHABER