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Sabah saatlerinde Adana - Kozan merkezli meydana gelen deprem korkuttu. Vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşarken sokaklara döküldü.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLANDI

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin de etkilediği Adana'da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.5 olarak aktarıldı.

Derinliği 11.27 km olarak kaydedilen deprem saat 08.44'te gerçekleşti.

SIĞ OLMASINA DİKKAT ÇEKTİ! "YÜZEYDE KUVVETLİ HİSSEDİLİR"

Prof. Dr. Okan Tüysüz depremle ilgili NTV'de yaptığı açıklamada "Sığ bir deprem. Sığ olması yüzeyde kuvvetli hissedilmesi anlamına gelir. Çukurova'nın yapısı bu tür depremlerin kuvvetlerini binalara yüksek yansıtır" bilgilerini verdi.

"ÖZELLİKLE BURADA ENERJİ BİRİKİMİ VAR"

Tüysüz açıklamalarında ayrıca şunları kaydetti:

"Beklenen bir depremdi. Bildiğiniz gibi 6 Şubat’ta iki büyük deprem yaşadık. Bunun batıya doğru bir enerji yüklemesi yaptığını uzun süredir söylüyoruz. Zaten yaşanan artçılar da özellikle Elbistan doğusu ve Çardak civarında yoğunlaşmıştı. Özellikle burada enerji birikimi var. Bu tür depremler olağan. 5.5 orta büyüklükte bir deprem daha önceki depremde hasar almış yapılar varsa onlardaki hasarın bir miktar artmasına neden olabilir.

"BU GERİLİMİN BİR ŞEKİLDE BOŞALMASI GEREKİYORDU"

Savrun fayı dediğimiz fay aşağı yukarı Çardak ilçesinden Kozan’a kadar ulaşan ve çok sayıda kollardan oluşan bir fay demek. Bunun üzerinde bir gerilme birikimi vardı ve bu gerilimin bir şekilde boşalması gerekiyordu. 5.5 büyüklüğünde deprem de bunun bir işareti.

DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLUR MU?

5.5’ten daha büyük bir sarsıntı bekler miyiz? Şimdi burada görüşler muhtelif. Bazı hocalar bu fayın daha büyük bir deprem yaratacağını söylüyorlar. Benim kanaatim bu bölgede daha büyük bir deprem olmayacağı yönünde."

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