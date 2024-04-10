Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle 7 partinin genel başkanlarıyla bayramlaştı..

Görüşmede, Cumhur İttifakı'na dahil olan partiler dışında CHP, İyi Parti ve Vatan Partisi de vardı.

Siyasi parti liderleriyle ayrı ayrı telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı'nı tebrik etti

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiştir.

Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanlar karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler.