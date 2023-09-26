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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğretimdeki öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını duyurmuştu.

Erdoğan, kabine toplantısı sonrası bu düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Örgün eğitimindeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

18 yaşına giren gençlere "Genç Kart"

18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz.

Vergisiz telefondan kimler faydalanacak

Vergisiz telefon desteğinden, Türkiye'deki tüm üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler yararlanabilecek. Açıköğretim, uzaktan eğitim ve uzaktan öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler de bu destekten yararlanacak.

Kaç öğrenci yararlanacak

Vergisiz telefon desteğinden yaklaşık 7 milyon öğrenci yararlanması bekleniyor.

Vergisiz telefon desteği ne zaman başlayacak

Vergisiz telefon desteği, 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla başlayacak.

Destekten nasıl yararlanılacak

Vergisiz telefon desteğinden yararlanmak isteyen öğrenciler, herhangi bir operatör bayisine giderek veya online olarak cep telefonu satın alabilecekler. Operatör bayileri, öğrencilerin öğrenci kimlik kartlarını ibraz etmesi halinde, vergisiz telefon desteğinden yararlanmasına imkan sağlayacak.

Hangi telefon modelleri geçerli olacak

Vergisiz telefon desteğinden yararlanacak telefon modelleri, Türkiye'de üretilen ve bir üst sınırı olan telefonlar olacak. Türkiye'de üretilen telefon modelleri içinde Vivo, Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

Vergisiz telefon desteğinin fiyatı

9500 TL’yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için 5500 TL destek sağlanacak.

Öğrenciler için ne anlama geliyor

Vergisiz telefon desteği, öğrencilerin cep telefonu alımını kolaylaştıracak ve öğrencilerin eğitim hayatlarında daha fazla fırsata sahip olmasına imkan sağlayacak.

Gençler, vergisiz telefon desteğinden memnun

Gençler, vergisiz telefon desteğine ilişkin olumlu tepkiler verdi. Öğrenciler, bu desteğin eğitim hayatlarında önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. ensonhaber