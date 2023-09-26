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Özalp İlçe Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu’nda eğitim gören minikler için Bed-i Besmele programı düzenlendi. Programda bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, "Osmanlı Devletinde ilkokul çağına gelen çocuklar için okula başlama töreni olarak amin alayları veya diğer adı ile Bed-i Besmele törenleri düzenlenirdi. Osmanlı medeniyetinin somut göstergesi olan bu törenler aynı zamanda Osmanlıların eğitim ve öğretime verdiği önemi de göstermektedir. Biz de öğrencilerimize bu güzel heyecanı yaşatmak istedik" dedi. iha