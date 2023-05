Wanhaber

Beşyol meydanında düzenlenen Van mitinginde Kılıçdaroğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da eşlik etti.

CHPliler ile birlikte Yeşil Sol Partili seçmenlerin de yoğun ilgi gösterdiği mitingde ilk olarak millet ittifakı il başkanları ve milletvekili adayları kürsüye davet edildi. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte kürsüye gelerek halkı selamladı. İmamoğlu’nun halka seslenmesinin ardından CHP Genel Başkanı ve Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasını yaptı.

“DÜNYANIN EN GÜZEL KENTİNDE OLMAKTAN MUTLUYUM”

İlkokula Erciş ilçesinde başladığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu; “İlkokula Erciş’te başladım. Bu güzel ülkede, dünyanın en güzel kentinde olmaktan son derece mutluyum. Bu ülkenin insanlarına sözüm var; bu ülkeye barışı, huzuru, kardeşliği getireceğiz. Bu ülkede asla hiç kimse ötekileştirilemeyecek. Allah’ın yarattığı en değerli varlık insandır ve benim başımın üstünde yeri vardır.” dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “Büyük haksızlıklar yapıldığını biliyorum, seçimle gelenlerin görevinden alındığını biliyorum. Bunların tamamını çözeceğim.

Kayyum uygulamasını tamamen bitireceğim. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Nedir ayrılık, gayrılık? Bu güzel ülkede birlikte olacağız. Gelirken söz verdim, belediyeden atılan 306 işçi kardeşim var, onların tamamını görevlerine iade edeceğim.

Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağız. 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Ferhat ile Şirin’in buluştuğu gibi yapacağız bunu. Sözlü sınavı kaldıracağım, kim kazandıysa atayacağım endişe etmeyin. Devlette liyakat olacak. Bu kardeşiniz bu ülkeye adalet gelinceye kadar mücadele edecek. Adalet, adalet ve adalet olacak. Nerede bir adaletsizlik varsa onunla mücadele etmek benim boynumun borcudur. Adaletin olmadığı bir yerde kardeşlik olmaz. Adaletin olmadığı bir yerde çocuklar yatağa aç girer.”

ANNELERE SESLENDİ: “SOSYAL DEVLET, EN BÜYÜK GÜVENCENİZ OLACAK”

Annelere de seslenen Kılıçdaroğlu; “Geliri asgari ücretin altında olan her ailenin banka hesabına en az asgari ücret kadar para yatıracağız. Bunu da teşhir etmeyeceğiz. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Bütün annelere sesleniyorum; meraklanmayın. Sosyal devlet sizin en büyük güvenceniz olacak.” diye kaydetti.

“DÜNYANIN HER YERİNDEN İNSANLAR BURAYA GELMELİ”

Van’ı dünyanın her yerinden insanların görmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı; “Van bu bölgenin kilit taşlarından birisidir. Sadece İranlı değil, dünyanın her yerinden insanlar buraya gelmeli, buranın güzelliklerini görmeli, en önemlisi de buradaki güzel insanları görmeli. Büyük bir ekonomik potansiyele sahip burası.

Onlar yandaşlara hizmet ettiler, ben sizlere hizmet edeceğim. Asla ve asla çaldırmayacağız ve millete hizmet edeceğiz. Van’a, Türkiye’ye ve dünyaya sesleniyorum; kul hakkı yemeyeceğiz ve yedirmeyeceğiz. Hepinize en içten selamlarımı sunuyorum. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye kucaklaşmayı getireceğim. Halktan birisiyim zaten, halktan birisi gibi yaşamaya da devam edeceğim.”

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik