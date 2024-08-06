Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, 1700 metre yüksekliğindeki büyüleyici konumuyla dikkat çekiyor. Bu muazzam doğal oluşumun 3 bin 713 kilometrekarelik yüzölçümü ve 451 metre derinliği, onu gerçekten de eşsiz bir konuma taşıyor.

Yaz aylarında kıyılarına akın eden çocuklar, bu sihirli suda yüzme zevkine doyamıyor. Ancak suyun içerdiği mineraller, çocukların saçlarında oldukça şaşırtıcı değişimlere neden oluyor. Gölün yüksek oranda soda içeriği, saçları sarartmaya başlıyor. Özellikle daha açık renk saçlı çocukların saçları, bir anda turuncu ve kızıla dönüşebiliyor.

Uzmanlar, bu dönüşümün nedenini göldeki soda oranına bağlıyor. Sodalı su, cildin ölü tabakasını alırken, güneşin de etkisiyle saçlardaki pigmentleri değiştiriyor. Hatta kızıl saçlı çocukların saçları, adeta kırmızıya boyanıyor.

Peki çocuklar bu değişimden rahatsız oluyorlar mı? Tam aksine, Van'ın yerel halkı için sarı saçlar, oldukça değerli bir güzellik. Bu nedenle yaz boyunca göle girerek saçlarını sarartmayı, bir gelenek haline getiriyorlar. Çünkü onlar için, "Van Gölü'nün sihirli suları sayesinde sarıya dönüşen saçlar", en güzel yaz anılarından biri.

Elbette uzmanlar, çocukların aşırı güneş maruziyetinden korunmaları gerektiğini vurguluyor. Ancak yerel halk, daha önemli olanın, Van Gölü'nün eşsiz doğasının keyfini çıkarmak olduğunu düşünüyor. Bu sayede hem saçlar sarıya dönüşüyor, hem de çocuklar doğayla iç içe eğlenceli bir yaz geçiriyor.