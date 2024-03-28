İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, akademinin açılış törenine İpekyolu Belediyesi yönetim ekibi katıldığı belirtilerek, “Bu proje ile ilçedeki öğrenciler hem okuma alışkanlıklarını geliştirecek hem de hayallerini gerçekleştirme imkanı bulacak.Yalı Mahallesi'nde hizmete açılan akademide; bilişim ve teknoloji, yabancı dil, dikkat toplama, tasarım, drama ve bale gibi 12 atölye kuruldu.Öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçiren İpekyolu Belediyesi; düşler atölyesinde eğitim gören çocuklara hayal kurma, yeteneklerini geliştirme; tasarım ve lego, oyun atölyesindeki öğrencilere ise hayallerini gerçekleştirme imkanı sağlayacak. Öğrenciler bu akademide hayal ettikleri, tasarladıkları birçok şeyi hem yapay zeka hem de 3 boyutlu yazıcılar ile tasarlayabilecek. Dikkat toplama atölyesinde de dikkat dağınıklığı olan çocuklar odaklanmayı öğrenecek, derslerinde ise daha başarılı olacak.Ayrıca akademide zengin bir kütüphane de yer alıyor. Hobi bahçesinde çocuklar toprakla haşır neşir olacak. Binanın çevresindeki ağaçları muhafaza ile çocuklara çevre bilincinin oluşturulması amaçlanacak. Türkiye'de sosyal belediyecilik anlamında ilk olma özelliğine sahip akademiden toplamda 2 bine yakın öğrencinin faydalanması hedefleniyor. Çocuk Akademisi İpekyolu çocuklarına hayırlı uğurlu olsun” denildi.

Kaynak: İHA