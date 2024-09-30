Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azaldı ve geleneksel mesleklerden biri olan çobanlık, genç nesiller tarafından tercih edilmemeye başladı.

Bunun akabinde üreticiler büyük sıkıntı çekmeye başlarken, çobanlık mesleği ise altın kadar değerli oldu.

Aylık 70 bin lira alan yeme, içme, barınma ve kıyafeti üretici tarafından karşılanan çobanlar, bir de aylık 30 GB internet paketi talep ediyor.

Sürü sahipleri tüm istekleri kabul ediyor ancak meslekte bir ilerleme yaşanmıyor.

"ÖNCEDEN KONTÖR ARTIK İNTERNET"

Önceden 500 küçükbaş hayvanı bulunan ve çoban bulamadığından dolayı hayvanlarından yarısından fazlasını satan Nurettin Çelenk, geriye kalan hayvanlarına kendisi çobanlık yapıyor.

Altını bulabildiklerini fakat çobanı bulamadıklarını dile getiren Çelenk, önceden kontör isteyen çobanların artık internet talep ettiklerini söyledi.

"AYLIK 70 BİN LİRA VERİYORUZ"

Şavak aşiretinin genelinin hayvancılık ile uğraştığını belirten Nurettin Çelenk, "Son dönemlerde çobanlardan dolayı bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Paramız da para etmeyecek duruma geldi. Şu anda çobana 70 bin lira aylık veriyoruz. Aydan aya 30 GB internet de veriyoruz. Yemesi, içmesi, barınması ve giymesi bize ait.

Bu şekilde olmasına rağmen yine de bulamıyoruz. Hal böyle olunca zor durumda kalan hayvanını satıyor. Benim 500 koyunum vardı ama şu anda 150 koyun var. Kendi imkanlarım ile bakıyorum ve kendim çobanlık yapıyorum.” dedi.

"ÇOBANLAR ALTINLA YARIŞIYOR"

Çobanın kendileri için çok önemli olduğunu ve çobansız yapamadıklarını dile getiren Çelenk, “500 koyunu nasıl sağacak ve güdecek. Gençlerimizden kimse yapmıyor. Sadece bizim gibi orta yaş yapıyor. Biz küçüklükten seviyoruz.

Bir türlü bırakamıyoruz. Aşiretimiz çok geniş. Elazığ, Tunceli, Erzincan üçgeninde ikametgah ediyor. Çobanın masrafı her şeyi geçti. Çoban bu sene altınla yarışıyor.

Biz altın alamıyoruz. Adam aylığı ile bizden fazla altın alıyor. Bir memurdan fazla para alıyor. Net 70 bin lira alıyor. Artık çoban altın değerinde. Altını bulabiliyorsun ama çobanı bulamıyorsun.” diye konuştu.

"AYLIK 30 GB İNTERNET İSTİYOR"

Çobanların önceden kontör istediklerini fakat son zamanda internetin çıktığını aktaran Çelenk, "Benim aylık 30 GB internetim olacak diyor. Ben ayda 30 GB internet kullanmıyorum. Adam gelmiş bana ağalık yapıyor. Çünkü haklı, çaresiziz. Adam ne dese biz kabul diyoruz. Zor bir meslek.

Dağda, bayırda, yağışta, karda uğraşıyorsun. 50 yaşına gelen dizim, kolum ağrıyor demeye başlıyor. Adamın yatağı keçesi. Ben 5 yaşından beri çobanım. Bu mesleğe 50 senemi verdim.'' şeklinde konuştu.