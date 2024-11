Yüksek dağların yamaçlarından geçen, kışın metrelerce karın yağdığı Van-Bahçesaray kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürekli kapanıyor.

Düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği 4-5 Şubat 2020'den bu yana, risk bulunan dönemlerde yolun kapatılması nedeniyle ilçeye Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden 6 saat süren yolculukla ulaşılıyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun günlerce kar altında kalmasıyla ulaşımda büyük sıkıntılar yaşayan Bahçesaraylılar, çığ yataklarının bulunduğu bölgelere inşa edilecek tünellerle çığ riskinin bertaraf edilmesini istiyor.

"Bahçesaraylılar olarak çok mağduruz"

İlçeye bağlı İslam Mahallesi Muhtarı Kadir Yaşar, AA muhabirine, kışın yaşanan yol sorunu nedeniyle ilçe nüfusunun önemli bir kısmının başka şehirlere gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Kışın Bahçesaray yolunun kapanmasıyla uzun süre Van ile bağlantılarının kesildiğini belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nin de bulunduğu yolda her yıl birçok noktaya çığ düşüyor. Güvenlik anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Bahçesaraylılar olarak mağduruz. Her yıl bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden giden yolu kullanıyoruz ancak o yolda da çığ tehlikesi var. Tek isteğimiz çığ tehlikesinin bulunduğu 5 kilometrelik kısma tünel yapılması. Çığlarda birçok can verdik. Artık bunların olmasını istemiyoruz."

Güneyyamaç Mahallesi Muhtarı Zekeriya İltemiş de yolun kapanması nedeniyle memurların ve öğretmenlerin ilçeye gelmeye çekindiğini dile getirdi.

Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini isteyen İltemiş, "Bazen yoğun yağıştan dolayı helikopter de gelemiyor. Hastalarımız oluyor merkeze getiremiyoruz. Büyük sıkıntı yaşıyoruz. Kar tünelleriyle bizi bu sıkıntıdan kurtarabilirler." dedi.

"5 kilometrelik çığ tüneli istiyoruz"

İlçenin en büyük sıkıntısının kışın düşen çığlardan dolayı yollarının kapanması olduğunu ifade eden ilçe sakinlerinden Affan Orhan, her sene aynı sorunu yaşadıklarını anlattı.

Söz konusu yolda 2020'de düşen çığlarda 42 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Orhan, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız sorunun çözülmesi için 5 kilometrelik çığ tüneli istiyoruz. Kısım kısım yapılabilir. Bu tüneller yapılırsa tehlike ortadan kalkar. En kısa zamanda yapılmasını talep ediyoruz. 15 bin insanın güvenliği söz konusu. İki ay sonra kar birikecek ve çığlar gelecek. Kullandığımız alternatif yolda da çığ tehlikesi var. Van'a gelmemiz 6-7 saat sürüyor. Karayolları ekipleri gerekeni yapıyor ancak yeterli olmuyor."

İlçe sakinlerinden Timur Demirtaş da kışın büyük zorluk yaşadıklarını bildirerek, "Tek isteğimiz bu yola kar tüneli yapılması. Karabet Geçidi'nin bulunduğu bölgeye yapıldı. Aynı şekilde diğer noktalara da yapılmasını talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ilçemize çok önem veriyor. Ambulans helikopter kışın en çok ilçemize çalışıyor. Büyük bir külfet söz konusu. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.