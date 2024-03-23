Çatak ilçesi ve çevresinde çarşamba günü etkili olan yoğun kar yağışından sonra Van-Çatak karayolu ile Çatak-Pervari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Karayolları ekiplerinin sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından Çatak-Van karayolu 2 gün önce ulaşıma açıldı. Çatak-Pervari yolunda ise kar kütleleri, yolun kısmen çökmesi ve devam eden çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadı. Karayolları ekipleri dün bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Kar kütlerinden temizlenip, yolda dolgu çalışmalarının yapılmasının ardından bugün Çatak-Pervari yolu da ulaşıma açıldı. Bölgede kontrolü geçişlere izin verildiği, havaların düzelmesinden sonra ise yolda asfaltlama çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA