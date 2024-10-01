5 Yıl Sonra Tarihi Bir An

Bu durum, CHP’nin yeni yönetimiyle birlikte gerçekleştirdiği bir değişimin sembolü olarak öne çıkarken, vekillerin alkışlamaması ise ayrı bir tartışma konusu haline geldi.

İkili Mesajlar ve Tepkiler

CHP yönetiminin, partili milletvekillerine gönderdiği talimatla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona girişi sırasında ayağa kalkmalarını ancak alkışlamamalarını istemesi, bazı vekillerin tepkisini çekti ve bu durum, açılış sırasında kuliste beklemeyi tercih eden vekillerin olduğu bildirildi. Bu olay, partinin içindeki farklı görüşlerin ve stratejilerin açığa çıkmasına neden olarak, siyasi atmosferi daha da kızıştırdı.