Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı seçim kararı Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
Seçim kararının yürürlüğe girmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini yayımladı. Siyasi partiler yayımlanan seçim takvimine göre aday adaylık başvuru sürecini başlattı.
CHP’de de aday adaylık başvuru süreci sona erdi. 8 milletvekili çıkaran Van'dan CHP'ye 20 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu.
BAŞVURUDA BULUNANLARIN İSİM LİSTESİ
CHP'YE 28. Dönem milletvekili aday adayı olarak başvuruda bulunan kişilerin isim listesi;
1- Aziz Örek
2- Barış Çelenk
3- Cafer Gürsel
4- İsa Bilici
5- İskender Ertuş
6- Mahferi Hatipoğlu
7- Mehmet Ali Dursun
8- Meral Ayhan
9- Mirze Mehmet Ümit
10- Muhammed Letif Alçiçek
11- Muhlis Orhan
12- Osman Çelik
13- Selçuk Coşkun
14- Seracettin Bedirhanoğlu
15- Sevil Erdinç
16- Süleyman Kuşman
17- Taciser Çiftçi
18- Turan Mercan
19- Yakup Samioğlu
20- Zeynep Selim Keleş