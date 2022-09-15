TOKİ'nin Van Edremit'te yapacağı konutların yeri belli oldu!

Van’ın Edremit ilçesi Eski Cami ve Yeni Cami mahalleleri sınırları içerisinde yer alan bazı alanlar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilerek, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nca başlatılan konut projesi kapsamında ihtiyaç duyulan yapılaşmanın sağlanması amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Van İli, Edremit ilçesi, Eski Cami ve Yeni Cami mahalleleri sınırları içerisinde yer alan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.”

KARAR

Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı

MADDE 1- (1) Van İli, Edremit ilçesi, Eski Cami ve Yeni Cami mahalleleri sınırlan içerisinde yer alan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiştir. (2) Birinci fıkra kapsamında ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı içerisinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamaz.

Yürürlük MADDE 2- (1) Bu Karar yayını tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür...

Şehrivan Gazetesi