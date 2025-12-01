Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisinde, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak da yüzde 1,1'lik büyüme ile ekonomimiz son üç çeyrekteki pozitif eğilimini ivmelendirerek sürdürmüş, küresel ve bölgesel olumsuz konjonktüre rağmen dayanıklılığını ortaya koymuştur.

Sağladığımız siyasi istikrar ortamı ve öngörülebilir politikalar çerçevesinde büyüme performansımız 21 çeyrektir kesintisiz devam etmektedir. 2025 yılı üçüncü çeyreğinde GSYH dolar cinsinden yıllıklandırılmış olarak 1,538 trilyon (2024 yılı 1,358 trilyon) seviyesine ulaşmıştır. Üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış kişi başı milli gelirin ise yaklaşık 17 bin dolar seviyesine ulaştığı görülmektedir" dedi.

'SABİT SERMAYE YATIRIMLARININ ARTIŞ GÖSTERMESİ BELİRLEYİCİ OLDU'

Yılmaz, "2025 yılının üçüncü çeyrek büyümesinde, sanayi ve inşaat dahil hizmetler sektöründeki olumlu görünüm ve sabit sermaye yatırımlarının artış göstermesi belirleyici olmuştur. Özellikle inşaat sektörü yüzde 13,9 oranında büyüme kaydederken makine ve teçhizat yatırımları ise yüzde 11,3 oranında artarak güçlü eğilimini sürdürmüştür. Büyümenin sürdürülebilir bir kompozisyonda gerçekleştirilmesine destek olan bu yatırım artışı ekonomideki dinamizme katkıda bulunmuş ve firmaların daha verimli bir üretim yapısına geçişlerini desteklemeye yönelik yatırım taleplerini sürdürdüklerini ortaya koymuştur.

Üretim yönüyle değerlendirildiğinde, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde sanayi sektörü yüzde 6,5 oranında, inşaat dahil hizmetler sektörü ise yüzde 4,6 oranında büyüme kaydederken bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklık etkisiyle tarım sektörü yüzde 12,7 negatif büyüme kaydetmiştir. 2025 yılı üçüncü çeyreğinde toplam tüketim büyümesi yüzde 4,2 oranında kaydedilirken sabit sermaye yatırımlarının büyümesi ise yüzde 11,7 oranında güçlü bir artış gerçekleştirmiştir. Kamu tüketiminde ise yüzde 0,8 oranında oldukça sınırlı bir artış gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYONLA MÜCADELEDE ALDIĞIMIZ KARARLARIN YANSIMASI'

2025 yılı üçüncü çeyreğinde net mal ve hizmet ihracatının büyümeyi sınırlı düzeyde aşağı yönlü etkilediğini işaret eden Yılmaz, "Bu oranlar enflasyonla mücadele kapsamında aldığımız kararların yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Mali disipline verdiğimiz önem ve sıkılaştırıcı politikalardan yatırımların görece daha az etkilenmesi yönündeki çabalarımızı bu rakamlar desteklemektedir. Üçüncü çeyrek verileri, dengeli büyüme modelimize uygun olarak ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme patikasındaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır.

2025 yılının ilk dokuz ayında GSYH yüzde 3,7 oranında büyürken, yurt içi talebin büyümeye katkısı 4,8 puan olarak kaydedilmiştir. Yılın son çeyreğinde dışsal koşulların talep üzerinde oluşturduğu geçici ivmenin ortadan kalkmasıyla birlikte büyüme kompozisyonunda dengeli seyrin daha da belirginleşmesi beklenmektedir.

Bu doğrultuda dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürmesini sağlayan, yatırımı, üretimi ve ihracatı artırmayı odak belirleyen politikalarımız kararlı şekilde uygulanmaya devam edilecektir. Uyguladığımız makroekonomik istikrar ve yapısal dönüşüm adımları birçok testten başarıyla geçmekte olup Orta Vadeli Programda ortaya koyduğumuz hedef ve politikalar ile ekonomimizin dayanıklılığını daha da artıracağımıza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.