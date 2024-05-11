Cesur Sünnetçioğlu, 1985 yılında Bursa'da doğmuş bir iş insanıdır. Eğitim hayatını Üsküdar Amerikan Lisesi'nde tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kariyerine Almanya'da otomotiv sektöründe koltuk üreten bir şirkette çalışarak başladı ve yaklaşık 5 yıl bu sektörde deneyim kazandı. Daha sonra kendi işini kurarak Almanya'da faaliyet göstermeye başladı. Türkiye'ye dönüşünde ise otomotiv, turizm, inşaat ve enerji sektörlerinde yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Berlin'de faaliyet gösteren elektrikli motosiklet üreten Unu şirketine yatırım yaparak burada yönetim kuruluna danışmanlık hizmeti verdiği bilinmektedir. Ayrıca, Bursa'nın önde gelen otomotiv yan sanayi kuruluşlarından biri olan AUNDE Teknik'in yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

AUNDE, özellikle Porsche, Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen, Skoda, Seat, Volvo gibi büyük otomotiv markalarına koltuk, kılıf ve kumaş üretimi yapmaktadır.

Cesur Sünnetçioğlu'nun iş dünyasındaki başarılarıyla birlikte Türkiye Espor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlendiği bilinmektedir.