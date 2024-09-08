ÇAYKUR, 7 Eylül 2024 tarihi itibarıyla çay grubuna yüzde 18 oranında yeni bir zam yaptığını duyurdu. Temmuz ayında kuru çaya yapılan yüzde 24'lük zammın ardından gelen bu yeni artış, çayın tüketici fiyatlarını daha da yükseltti. Çayın Türkiye’de en çok tüketilen içeceklerden biri olması, artan fiyatların haneler üzerindeki etkisini daha da belirgin hale getiriyor.

Temmuz 2024’te kuru çay fiyatlarına yapılan yüzde 24 oranındaki zammın üzerinden yalnızca birkaç ay geçmişken, ÇAYKUR 7 Eylül itibarıyla çay grubunda yüzde 18 oranında yeni bir fiyat artışına daha gitti. Bu zam, çay fiyatlarının son dönemde önemli ölçüde yükselmesine neden oldu. Özellikle temel tüketim ürünlerinde yaşanan genel fiyat artışlarıyla birleşen bu durum, tüketicilerin bütçelerine ekstra bir yük getirdi.

Temmuz ayında yapılan %24'lük zam, çayın raf fiyatlarını önemli ölçüde artırmıştı. Eylül ayında gelen yüzde 18'lik ek zamla birlikte, çayın perakende fiyatlarında yıl içerisinde ciddi bir yükselme yaşandı. ÇAYKUR’un artan maliyetleri gerekçe göstererek yaptığı bu zamlar, özellikle dar gelirli haneler için çaya erişimi zorlaştırıyor.

Gıda enflasyonunun yüksek seyrettiği bu dönemde, çay fiyatlarına gelen arka arkaya zamlar, çay tüketiminin yoğun olduğu Türkiye’de tüketicilerin cebini daha fazla yakmaya başladı.