Mobil trafik eğitim aracıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere; temel trafik bilgisi, trafik işaret ve levhalarının anlamları, okul servis araçlarında güvenli seyahat kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi ve yayaların trafikteki sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimi ilgiyle takip eden öğrenciler, trafik kurallarını eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.



Çatak İlçe Millî Eğitim Müdürü Hamdi İnan, öğrencilerin bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan bu anlamlı etkinlik dolayısıyla Van İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.