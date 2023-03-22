Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen ve Van Valiliği ile Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Ceviz Şehri Van" projesi çerçevesinde, Çatak’ta 286 çiftçiye 600 dönüm alana dikilecek yüzde 90 hibe ile sertifikalı 19 bin 250 adet Fernor ve Fernette ceviz fidanı dağıtıldı. Ceviz fidanı dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Sercan Sakarya, "Ceviz Şehri Van" projesi bünyesinde dağıtılan ceviz fidanlarını çiftçilere teslim ettiklerini belirterek, “Dağıttığımız ceviz fidanları sayesinde ilçe ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise ilçenin cevizi, balı ve alabalığının meşhur olduğunu belirterek, “Ceviz üretimini arttırmak için çiftçilerimize fidanlarımızı dağıttık. İnşallah ilçemiz ekonomisi için katkı sağlayacak. Gelecek nesillerimize iyi bir miras bırakmış olacağız” ifadelerini kullandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen fidan dağıtım töreninin ardından ilçe merkezinde ceviz fidanı dikimi gerçekleştirildi.iha