Bugün sabah saatlerinde ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Korulu Mahallesi yoluna çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu 1 mahalle ve 6 sokağın ilçeyle bağlantısı olan kara yolu ulaşıma kapandı. Vatandaşların yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son bir haftada düşen çığları temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Çatak-Korulu Mahalle yolunda düşen çığ bölgesinde biriken kar yığınını temizlemeye çalışan ekipler, yolları kısa sürede açmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA