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Kısa süre içerisinde spor alanında önemli yatırımlara imza atan Çatak Belediyesi, ilçeye modern spor salonu da kazandırıyor. Açılış için gün sayan modern spor salonu, önümüzdeki günlerde törenle Çataklıların hizmetine açılacak.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ile birlikte ilçeye kazandırılan Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. Belediye olarak spora ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Başkan Şeylan, kısa zamanda spor alanında deyim yerinde ise devrim yaptıklarını aktardı.

"İLÇEMİZE YAKIŞIR BİR PROJE OLDU"

Modern spor salonunda çok sayıda gencin yetişeceğine vurgu yapan Başkan Şeylan, "Çatak Belediyesi olarak sadece fiziki ve alt yapı alanında değil spor alanlarında da önemli hizmetlere imza atıyoruz. Bu alanlarda hayata geçirdiğimiz her yatırıma geleceğe yaptığımız yatırım gözüyle bakıyoruz. Çatak Kapalı Spor Salonumuz tamamlandı.

Yeni ve modern bir şekilde inşa edilen kapalı spor salonu tesisimiz gençlerimize, ilçemize yakışır bir proje oldu. Açılışa hazır getirdiğimiz bu tesisimizde oyun sahamız, seyirci tribünümüz, soyunma odalarımız ve idari bölümlerimiz bulunuyor.

İnanıyorum ki buradan ülkemize nice genç sporcular yetişecek. Çatak Kapalı Spor Salonu projemizin ilçemize kazandırılmasında katkılarını ve desteklerini sağlayan Bakanımıza, Valimize, Milletvekillerimize ve tüm ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Spor salonunun çocuklarımıza genç sporcularımıza ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Van bölge gazetesi