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WanHaber – ÖZEL

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kültürel ve geleneksel çalışmalar yürüten Van Olgunlaşma Enstitüsü yeni dönem derslerine bugün başlıyor.

2019 yılından bu yana Vanlılara kültürün kaybolmuş taraflarını aktarmaya çalışan, geleneksel kültürü geleceğe taşımayı amaçlayan Van Olgunlaşma Enstitüsü, 18 Eylül tarihiyle yeni eğitim ve öğretim dönemine başladı.

Van Olgunlaşma Enstitüsü, tarih boyunca iz bırakmış toplumların geleneksel kültürlerine ait sanat dallarını hem Türkiye’de hem de dünyada tanıtmayı hedefliyor.

Temel amacı el sanatları, geleneksel motifleri, yöresel yiyecekler, giyecekler ve iş kollarını gelecek nesillere aktarmak olan Van Olgunlaşma Enstitüsü, ay sonuna kadar yeni eğitim merkezine geçerek daha konforlu bir eğitim ortamı ile inovatif bireyleri geleceğe kazandırmayı hedefliyor.

Haber: Fatma Öztürk