Ceviz Hasadı Başladı, Ancak Verim Düşüşte

Her yıl yaklaşık 2 bin ton ceviz toplanan bu önemli ilçede, 20 ile 30 metreye kadar uzanan ceviz ağaçlarından uzun sırıklarla ceviz çırpılıyor. Akçabük Mahallesi'nde yaşayan Çetin Ertaş, son yıllarda bakım eksikliği nedeniyle verimin azaldığını belirterek, geçmişte topladıkları ceviz miktarının bu yıla göre katbekat fazla olduğunu ifade etti.

Ceviz Hasadı Hem Zorlu Hem Keyifli

Ceviz hasadının eylül ayının sonu ile ekim ayının başında başladığını söyleyen Ertaş, bu sürecin bir hafta sürdüğünü aktardı. Mesut Ertaş ise ceviz çırpmanın yorucu ve riskli bir iş olduğunu, kırsal alanda bu işi yapmanın zorlukları yanında, zevkli bir deneyim sunduğunu dile getirdi. Hatice Ertaş, ceviz toplamanın zahmetli ama keyifli olduğunu vurgulayarak, topladıkları cevizleri kış boyunca çeşitli yiyeceklerde kullanacaklarını ve bu süreçte piknik yapmanın da keyfini çıkardıklarını sözlerine ekledi.