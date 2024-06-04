Bu yıl kurbanlığını Carrefoursa'dan almayı planlayanlar için özel bir liste hazırlandı. Carrefoursa resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden vereceğiniz kurbanlık siparişleri, İstanbul, Bursa, Adapazarı, İzmit, Tekirdağ, Ankara, Eskişehir, Samsun, Adana, Antalya, Konya, Mersin, İzmir, Balıkesir, Aydın, Manisa, Çanakkale, Denizli ve Muğla illerine ücretsiz teslim edilecek. Ayrıca vade farksız 6 taksit seçeneğiyle kapınıza kadar ücretsiz teslimat sağlanacak.

CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI 2024

Küçükbaş Karaman Koyunu (20-23 kg): 11.950 TL

11.950 TL Küçükbaş Kıvırcık Koyunu (12-15 kg): 13.950 TL

13.950 TL Büyükbaş Hisse Paketi (1/7 Hisse, 20-23 kg): 17.950 TL

17.950 TL Büyükbaş Hisse Paketi 4. Gün Teslimat (1/7 Hisse, 20-23 kg): 16,500 TL

Carrefoursa'nın bu yılki kurbanlık fiyatları ve sunulan özel fırsatlar, Kurban Bayramı'na hazırlananların dikkatini çekiyor. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen sipariş vermek mümkün.