Muradiye'den İzmir'e giden Kenan Onat, Konak ilçesinde çalıştığı inşaatta iş kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle demir, 32 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Onat’ın başına düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Onat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Onat’ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kenan Onat'ın cenazesi Van merkezde toprağa verilecek. Onat'ın taziyesi İskele Mahallesinde bulunan Ummet Camiinde olacak.

Van Havadis