ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ: DETAYLI BİLGİLER!

Çalışan annelere yönelik devlet destekleri ve başvuru şartları merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen bu destekler, çalışan anneler için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. "Çalışan anne desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır?" gibi soruların yanıtları haberimizde...

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ HANGİ ŞARTLARDA VERİLİYOR?

Çalışan anne desteği, eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılarının istihdamını teşvik eden bir projenin parçası olarak hayata geçirildi. Proje kapsamında, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşayan çalışan annelere 12 ay boyunca aylık 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak. Başvuru şartları ve süreci hakkında detaylı bilgi için e-Devlet üzerinden yapılan başvuru linki erişilebilir durumda.

ÇALIŞAN ANNE DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Çalışan anne desteği başvuruları, e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilebilmektedir. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının İstihdamını Destekleme Projesi II (EDU-CARE II) adı altında yapılan bu başvurular için belirlenen şartlar ve gereklilikler başvuru sayfasında detaylı olarak yer almaktadır. Başvuru yapacak olan çalışan anneler, bu adımları takip ederek destekten yararlanabilirler.