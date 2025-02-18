Van’da kar yağışının yanı sıra bazı ilçelerde hava sıcaklıkları eksi 25’lere kadar düşecek. Hayatı olumsuz etkileyecek olan kar yağışı ve soğuk havalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Van için buzlanma ve don uyarısını yineleyerek; “Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusla birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji çığ tehlikesi için de şu uyarıyı yaptı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”