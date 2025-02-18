Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4. çeyrek işsizlik oranını açıkladı.

Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti ve 15 ile daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi oldu.

"ÇEYREKLİK BAZDA TARİHİ ZİRVE"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda İstihdam ve Çalışma Hayatı Hedeflerimizi gerçekleştireceğiz." diyerek açıklanan veriyi mesajında şu bilgileri verdi:

İş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdiğimiz programlar istihdam verilerimize olumlu yansıyor. Çeyreklik bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık.

2024 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamımızı 141 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı 32 milyon 755 bin kişiye, istihdam oranımızı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,6 seviyesine yükselttik.

"İŞSİZLİK 2013'TEN İTİBAREN EN DÜŞÜK SEVİYE"

İşsizlik oranı 2013 yılından itibaren en düşük seviyeye geriledi. İşsiz sayısı son çeyrekte 23 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde8,6 seviyesine geriledi.

Son yıllarda işgücüne katılım oranında kaydettiğimiz artış başarısı 2024 yılının son çeyreğinde de devam ediyor. 118 bin kişi artan işgücümüz ve 0,1 puan artışla yüzde54,2’ye ulaşan işgücüne katılma oranımızı daha da artırmak için çalışacağız.

Gençlerimiz başta olmak üzere özel politika gerektiren tüm grupların işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi için politikalarımızı sürdürüyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranının 0,5 puan azalış ile yüzde16,1’e gerilemesi, attığımız adımların doğru olduğunu göstermektedir.