AcnTurk Sigorta Van Spor FK taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği ve takımını desteklediği maçta gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Ligde 8 haftadır yenilgisi bulunmayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, lidere mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli virajı alamadı ve taraftarlarını üzdü.

Saat 14.00’te başlayan ve Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip sahaya; Ercüment Kafkasyalı, Sakıb Aytaç, Onur Akbay, Sertaç Çam, Sefa Narin (Dk. 76 Maksut Taşkıran), Alper Karaman, Onur Eriş, Serdar Cansu, Taygun Vurgun, Ali Yavuz Kol (Dk. 89 Nafican Yardımcı) ve Mustafa Pektemek (Dk. 70 Abuzer Gaffar Toplu) ile çıktı.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise Nurullah Aslan, Ahmet Eren (Dk. 84 Bahattin Berke Demircan), Miraç Acer, Furkan Sakı, Burak Kavlak, Muhammed Ali Doğan (Dk. 46 Metincan Cici), Hasan Bilal (Dk. 84 Alpay Koçaklı), Emre Oymak (Erdem Seçgin), Muhammed Gönülaçar, Harun Kavaklıdere (Dk. 73 Ahmet Ülük) ve Sinan Kurumuş ile mücadele etti.

Maça baskılı başlayan ve oyunu önde oynayan taraf Esenler Erokspor oldu. Maçın ilk yarısının büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi ekip aradığı golü 35. dakikada Mustafa Pektemek ile buldu.

Maçın ilk devresinde başka gol olmadı ve Esenler Erokspor soyunma odasına 1 – 0 üstünlükle gitti.

Maçın 2. Yarısına da daha etkili başlayan taraf Esenler Erokspor oldu. Ancak AcnTurk Sigorta Van Spor FK zaman zaman gol yollarını zorlayarak beraberlik şansını zorladı.

Dakikalar 83’ü gösterdiğinde Esenler Erokspor Maksut Taşkıran’ın güzel golüyle farkı 2’ye çıkardı.

Oyunun son bölümünde gol için yüklenen AcnTurk Sigorta Van Spor FK aradığı golü bulamadı ve sahadan 2 – 0 mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı.

Lider Esenler Erokspor oynadığı 25 maçta puanını 59’a yükseltirken, AcnTurk Van Spor FK ise 26 maç sonunda 53 puanda bulunuyor.