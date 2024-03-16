AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, partisinin düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Van mitingi sonrası bir teşekkür mesajı yayınladı. Vanlıların Cumhurbaşkanı Erdoğan ve adaylara büyük bir teveccüh gösterdiğini ifade eden Kayatürk, 31 Mart'ta zafer olacağını söyledi.

İşte Kayatürk'ün yaptığı o paylaşım:

Teşekkürler Van! Bugün Cumhurbaşkanımıza, Partimize ve adaylarımıza karşı büyük bir teveccüh gösterdin. Bu cadde, sokak ve meydanlar gösterdi ki 31 Mart'ta zafer var!