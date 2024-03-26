Türkiye’de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde sürüyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin 2024 yılındaki ilk yavruları dünyaya gözlerini açtı. Bu yıl ilk olarak 2 Van kedisi, 5 yavru doğurdu.





“İlk yavrular doğmaya başladı”

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yılda 3 dönem senkronize doğum yaptırdıklarını belirtti. Sokakta yaşayan kedilerin mart ayında çiftleştiğini ama Van kedilerinin ise bunlardan farklı olarak doğum yaptığını ifade eden Prof. Dr. Kaya, “Ortamları ve beslenmelerinden kaynaklı Van kedileri daha erken kızgınlığa gelmektedir.

Bu şartlar sayesinde Van kedileri daha erken doğum yapmaktadır. Bu yüzden 2024 yılının ilk yavruları doğmaya başladı” dedi.

“30 kedi doğum yapacak”

Van kedilerin yaklaşık 2 ay 10 gün önce kızgınlığa geldiğini ve şimdi ise doğumlara başladıklarını dile getiren Kaya, “İlk etapta 30’a yakın anne kedi doğum yapacaktır. Şu ana kadar da 2 anne kedimiz doğum yaptı. Şu an bizde 2024 yılının ilk yavruları sevinci var.

Doğum yapan iki kediden bir anne kedinin ilk doğumuydu. İlk doğumlarda genellikle düşük yavru sayısı olur. Şu an için iki anneden 5 yavru kedimiz var” diye konuştu.