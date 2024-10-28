Altın Piyasasında Sıcak Gelişmeler; Yatırımcılar Dikkat!

Son günlerde altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekiyor; ons altın 2.700 dolar seviyelerine ulaşırken, gram altın da 3.000 lira barajını aştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yerine başka bir yatırım aracını tercih ettiğini belirterek, yatırımcıların gelecekteki fırsatlarını yeniden değerlendirmesi gerektiğine işaret ediyor. Bu süreçte altının yanı sıra gümüşün de önem kazandığı gözler önüne seriliyor.

İslam Memiş'ten Gümüş Uyarısı, Kazançlar Yükselişte!

Memiş, yaptığı açıklamalarda gümüşün altından daha fazla kazandırdığını vurguladı; bu yıl gümüşün yüzde 63 oranında kazanç sağladığını ve bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Gümüş fiyatlarının da artış göstermesinin beklendiğini belirten Memiş, 2025’in gümüş için bir şampiyon yıl olacağına dair inancını dile getiriyor. Yatırımcıların, altın ve gümüş fiyatlarını yakından takip etmeleri gerektiği mesajını veriyor.

Altın Yatırımında Dikkatli Olun!

İslam Memiş, yatırımcıların gümüş ve altın yerine Euro'ya yönelmesi gerektiğini belirtti ve ons altındaki dalgalanmaların yatırım fırsatlarını etkileyebileceğini açıkladı. 2025 yılı için altın değil, gümüş ve Euro’nun ön plana çıkacağını söyleyen Memiş, yatırımcılara düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Kısa vadede dikkatli olunması gerektiğini ve uzun vadede yeni rekorların beklendiğini de sözlerine ekliyor.