Dolandırıcılık vakalarının artmasından dolayı banka ve kredi kartı kullanan vatandaşların ilgilendiren bir düzenlemeye gidildi. Bugünden itibaren geçerli olan düzenlemeye göre, doğum tarihi, ve popüler tarihler, yaygın plaka kodları ve diğer sıralı rakamlar güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMEYENLERİN KARTI BLOKE OLACAK

Bu tarz şifreleri kullanan vatandaşların şifresini değiştirmesi gerekiyor. Yasaklanmış şifrenin kullanılması durumunda ise, sistem otomatik olarak uyarı verecek. Eski şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcılar, ATM’lerde kartlarının bloke edilmesi riskiyle karşılaşacak.

Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek. Yeni kartla birlikte, tarihlerden bağımsız ve daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak.

DOLANDIRICILIK VAKALARINI AZALTMAK İÇİN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu kuralı koymasının nedeni olarak ise kolay tahmin edilen kombinasyonlar nedeniyle dolandırıcılık vakalarının artması. Bu adımla, kullanıcıların finansal güvenliğini sağlamayı ve daha karmaşık şifre alışkanlıkları geliştirmelerini amaçlıyor.

Kartınızın şifresini değiştirmemekte ısrarı olursanız, ATM kartınızı bloke edecek ve bloke edilen kartlar bankanın güvencesiyle yeniden düzenlenip kullanıcıya ulaştırılacak.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Avukat Nimet Türe, daha öncesinde de BDDK'nın bu konu ile ilgili önlem aldığını belirterek, şu anda da plaka kodlarının çok sık kullanıldığını belirtti. Türe, "Bant birazcık genişletildi ve artık kişi kendi doğum tarihini, yakının doğum tarihini 1453, 1881, 1938 gibi önemli yılların yanında taraftarların 1903, 1905, 1907, 6161, 5757 gibi plaka yenilemelerinin de kullanılamayacağı yönünde yapıldı. ATM'lerde bu şifreleri girerek giriş yapan kredi kartı kullanıcıları, banka tarafından şifresini değiştirme yönünde bir yönlendirmeye tabi tutulup şifrelerini daha güncel ve güvenilir şifrelerle değiştirmek durumunda kalacak" sözlerini kullandı.