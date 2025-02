Gıda güvenliği Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olmaya devam ederken; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" şeklinde hazırladığı liste neredeyse her gün uzayıp gidiyor. Vatandaşlar bu listeyi takip ederken; bu kez de Gıdada hiç hile yapılmayan 18 ilin listesi gündem oldu.

81 İLİN 63'ÜNDE HİLE YAPILDI

Türkiye genelinde 81 ilde yapılan denetimlerde 63 ilden toplamda 90 firma, sağlığa zararlı maddeler içeren ürünler nedeniyle 'kırmızı liste'ye alındı. Ayrıca, taklit veya tağşiş yaparak tüketiciyi aldatan bine yakın firma da 'turuncu liste'de yerini aldı.

GIDADA HİÇ HİLE YAPMAYAN 18 İL

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yapılan denetimler sonucunda 18 ilde hiçbir firmanın hile yapmadığı görüldü.

Gıda güvenliği konusunda tam not alan iller şöyle:

Ağrı

Ardahan

Artvin

Bayburt

Bingöl

Bitlis

Düzce

Erzincan

Hakkari

Karabük

Kars

Kastamonu

Kırıkkale

Kırşehir

Nevşehir

Niğde

Uşak

Van

EN SKADAL HİLE DOMUZ ETİ

2 Ekim 2024 tarihi itibarıyla belirli aralıklarla güncellenen listede şimdiye kadar pek çok firma yer aldı. Ünlü markaların da bulunduğu listede skandal hileler ifşa oldu. En skandalı ise vatandaşa domuz eti yedirilmesi oldu.

EN ÇOK HİLE YAPILAN ÜRÜNLER

En çok hile yapılan ürünler arasında zeytinyağı, et ve et ürünleri, lahmacun, börek, peynir, baharat, süt ve süt ürünleri yer aldı. Hilekarlar zeytinyağına tohum yağı karıştırırken, dana diye vatandaşa at ve eşek eti yedirdi. Ayrıca et ürünlerine tavuk eti karıştırılırken, peynirlerde yağ oranlarının düşürüldü. Baharatlarda gıda boyası gibi hileler yapıldı.