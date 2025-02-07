AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hane halkı" sayısı, geçen yıl itibarıyla 26 milyon 599 bin 261 olarak belirlendi.

Türkiye'de, tek kişilik hane halkı sayısı sürekli yükselirken, yalnız yaşayanların sayısı 2015'te 3 milyon 113 bin 496'yı, 2016'da 3 milyon 316 bin 894'ü buldu.

Tek kişilik hane halkı sayısı, 2017'de 3 milyon 491 bin 148, 2018'de 3 milyon 730 bin 505 ve 2019'da 4 milyon 62 bin 576 olarak kayıtlara geçti.

Yalnız yaşayanlardaki artış, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 döneminde dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Kovid-19 salgınının yaşandığı 2020 yılında bu sayı, 342 bin 421 artışla 4 milyon 404 bin 997'ye yükseldi.

Son 10 yılda tek kişilik hane halkı sayısı en çok, salgının etkilerinin devam ettiği 2021'de arttı. Bu yılda tek kişilik hane halkı sayısı 2020'ye göre 376 bin 603 artışla 4 milyon 781 bin 600'e çıktı.

Yalnız yaşayanların sayısı, 2022'de 285 bin 731 artışla 5 milyon 67 bin 331'e, 2023'te 125 bin 494 artışla 5 milyon 192 bin 825'e ulaştı.

Geçen yıl ise tek yaşayanların sayısı 128 bin 715 artışla 5 milyon 321 bin 540'a yükseldi.

Böylece son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 71 artış gösterdi.

Yalnızlar büyükşehirlerde yaşıyor

Öte yandan, geçen yıl yaşamını yalnız sürdürenlerin 943 bin 363'ü İstanbul'da, 384 bin 201'i Ankara'da, 363 bin 110'u İzmir'de, 197 bin 923'ü Antalya'da ve 184 bin 559'u Bursa'da ikamet etti.

Bursa'yı ise 123 bin 940 ile Adana, 119 bin 750 ile Mersin, 119 bin 432 ile Balıkesir, 118 bin 166 ile Konya ve 106 bin 912 ile Kocaeli izledi.

Buna göre, 10 büyükşehirdeki tek kişilik hane halkı sayısı 2 milyon 661 bin 356 olurken, bu sayı ülkedeki yalnız yaşayanların yarıdan fazlası olarak hesaplandı.

Yalnız yaşayanların en az olduğu iller ise 5 bin 754 ile Bayburt, 6 bin 953 ile Ardahan ve 8 bin 91 ile Hakkari oldu.