2018 yılında Avusturya Meclisi tarafından kabul edilen "Sembol Yasası", 1 Mart 2019'da yürürlüğe girdi.

Bu yasa, "aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele" amacıyla 13 farklı sembol ve işaretin kullanımını yasakladı.

Yasaklanan semboller arasında Bozkurt işareti de yer alıyordu.

Yasada terör örgütü PKK'ya ait birçok sembolün yasaklanmaması, yasanın samimiyeti konusunda soru işaretleri doğurdu.

Yasanın dini sembollere yönelik tavrı da Avusturya'daki Müslümanların tepkisine neden oldu.

Avusturya'nın Sembol Yasası, Bozkurt sembolünün de yasaklanmasıyla gündeme geldi ve çeşitli tartışmalara yol açtı.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi